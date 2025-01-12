Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та ожеледиця на дорогах
Київ • УНН
В Україні 12 січня прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом у західних, північних та центральних областях. Температура коливатиметься від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця.
Сьогодні, 12 січня, в Україні очікується хмарна погода, подекуди невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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За прогнозами синоптиків, сьогодні в західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.
В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла. На високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.
На Київщині очікується хмарна погода. На дорогах ожеледиця
Вітер південно-західний , 5-10 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві вдень близько 0°.