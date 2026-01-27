Подвійний удар по цивільних: окупанти вбили чоловіка та жінку під час евакуації на Сумщині

$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 774 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 1474 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 10114 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 10825 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 22634 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 17336 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 14229 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 24392 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26030 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17154 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
15:20
Коли і як передавати показання лічильників 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34
Володимир Зеленський
Саламаха Орест Ігорович
Музикант
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Шахед-136

Подвійний удар по цивільних: окупанти вбили чоловіка та жінку під час евакуації на Сумщині

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Російські військові цілеспрямовано атакували цивільних, які евакуювалися з прикордонного селища на Сумщині. Чоловік та дружина загинули після ударів безпілотником 27 січня 2026 року.

Подвійний удар по цивільних: окупанти вбили чоловіка та жінку під час евакуації на Сумщині

Російські військові цілеспрямовано атакували цивільних, які намагалися врятуватися з прикордонного селища на Сумщині. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, чоловік та дружина загинули, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 27 січня 2026 року окупанти завдали удару безпілотником по чоловіку та його дружині, які евакуювалися з села Грабовське Краснопільського району.

Унаслідок першої атаки 52-річна жінка загинула.

Після цього ворог завдав повторного удару — по 54-річному чоловіку, який перебував поруч.

Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітей25.01.26, 23:27 • 10025 переглядiв

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори разом з іншими правоохоронними органами фіксують наслідки чергового злочину армії рф проти цивільного населення.

На Сумщині російські дрони дистанційно мінують території - ОВА26.01.26, 13:27 • 3466 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Сумська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна