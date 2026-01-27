Подвійний удар по цивільних: окупанти вбили чоловіка та жінку під час евакуації на Сумщині

Російські військові цілеспрямовано атакували цивільних, які намагалися врятуватися з прикордонного селища на Сумщині. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, чоловік та дружина загинули, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 27 січня 2026 року окупанти завдали удару безпілотником по чоловіку та його дружині, які евакуювалися з села Грабовське Краснопільського району.

Унаслідок першої атаки 52-річна жінка загинула.

Після цього ворог завдав повторного удару — по 54-річному чоловіку, який перебував поруч.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори разом з іншими правоохоронними органами фіксують наслідки чергового злочину армії рф проти цивільного населення.

