Двойной удар по гражданским: оккупанты убили мужчину и женщину во время эвакуации в Сумской области

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Российские военные целенаправленно атаковали гражданских, эвакуировавшихся из приграничного поселка в Сумской области. Мужчина и жена погибли после ударов беспилотником 27 января 2026 года.

Двойной удар по гражданским: оккупанты убили мужчину и женщину во время эвакуации в Сумской области

Российские военные целенаправленно атаковали гражданских, которые пытались спастись из приграничного поселка в Сумской области. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, муж и жена погибли, начато досудебное расследование по факту военного преступления, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 27 января 2026 года оккупанты нанесли удар беспилотником по мужчине и его жене, которые эвакуировались из села Грабовское Краснопольского района.

В результате первой атаки 52-летняя женщина погибла.

После этого враг нанес повторный удар — по 54-летнему мужчине, который находился рядом.

Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей25.01.26, 23:27 • 10027 просмотров

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе с другими правоохранительными органами фиксируют последствия очередного преступления армии РФ против гражданского населения.

На Сумщине российские дроны дистанционно минируют территории – ОВА26.01.26, 13:27 • 3476 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
Украина