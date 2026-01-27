Двойной удар по гражданским: оккупанты убили мужчину и женщину во время эвакуации в Сумской области
Киев • УНН
Российские военные целенаправленно атаковали гражданских, которые пытались спастись из приграничного поселка в Сумской области. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, муж и жена погибли, начато досудебное расследование по факту военного преступления, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 27 января 2026 года оккупанты нанесли удар беспилотником по мужчине и его жене, которые эвакуировались из села Грабовское Краснопольского района.
В результате первой атаки 52-летняя женщина погибла.
После этого враг нанес повторный удар — по 54-летнему мужчине, который находился рядом.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры вместе с другими правоохранительными органами фиксируют последствия очередного преступления армии РФ против гражданского населения.
