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Початок навчального року в Одеській області хочуть перенести

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Одеській області мають намір перенести початок навчального року на 20 вересня з метою продовжити "оксамитовий сезон" у курортних зонах регіону. Результатом стане додаткова вигода близько 300 млн грн від надходжень до місцевого бюджету від туристичної діяльності, яка в кінці літа 2021 року переживає бум. Про це йшлося на засіданні науково-експертної ради при Одеській облдержадміністрації.

Як зазначив директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов, через негоду в нинішньому році відкриття курортного сезону не супроводжувалося туристичним бумом. Тому регіон недоотримав гроші від туристичної сфери.

"Продовження офіційного туристичного сезону і використання для розвитку туристичного потенціалу південних регіонів "оксамитового сезону" вересня збільшить надходження до бюджетів та надасть робочі місця тисячам жителів. У зв'язку з зазначеним актуальним і дуже важливим для економічного та туристичного розвитку є продовження літнього періоду відпочинку, у тому числі, через перенесення початку навчального процесу", - сказав Дмитро Радулов.

Ефективність туристичної діяльності в Україні характеризується такими показниками, як туристичний збір, податки від ведення туристично орієнтованого бізнесу, ліцензування видів діяльності, пов'язаних з туризмом тощо. За попередніми розрахунками Інституту проблем ринку, протягом вересня цього року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері "індустрії гостинності і економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.

Тому, як зазначили доповідачі, варто переглянути "пікові" туристичні місяці відпочинку. Згідно з профільним науковим дослідженням, узагальнені висновки яких надала учасникам засідання Ніна Хумарова, розвиток туризму забезпечує для Одеської області і України в цілому мультиплікативний ефект.

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