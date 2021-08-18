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Начало учебного года в Одесской области хотят перенести

Начало учебного года в Одесской области хотят перенести

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В Одесской области намерены перенести начало учебного года на 20 сентября с целью продлить “бархатный сезон” в курортных зонах региона. Результатом станет дополнительная выгода порядка 300 млн грн от поступлений в местный бюджет от туристической деятельности, которая в конце лета 2021 года переживает бум. Об этом шла речь на заседании научно-экспертного совета при Одесской облгосадминистрации.

Как отметил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов, из-за непогоды в нынешнем году открытие курортного сезона не сопровождалось туристическим бумом. Поэтому регион недополучил деньги от туристической сферы.

“Продление официального туристического сезона и использование для развития туристического потенциала южных регионов "бархатного сезона“ сентября увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей. В связи с указанным актуальным и очень важным для экономического и туристического развития является продолжение летнего периода отдыха, в том числе, из-за переноса начала учебного процесса”, — сказал Дмитрий Радулов.

Эффективность туристической деятельности в Украине характеризуется такими показателями, как туристический сбор, налоги от ведения туристически ориентированного бизнеса, лицензирование видов деятельности, связанных с туризмом и тому подобное. По предварительным расчетам Института проблем рынка в течение сентября этого года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн. в местные бюджеты в сфере “индустрии гостеприимства и экономики впечатлений” (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

Поэтому, как отметили докладчики, стоит пересмотреть “пиковые” туристические месяца отдыха. Согласно профильным научным исследованиям, обобщенные выводы которых предоставила участникам заседания Нина Хумарова, развитие туризма обеспечивает для Одесской области и Украины в целом мультипликативный эффект.

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