Поблизу Маріуполя сили спротиву підняли прапор України

Цитата

"Спротив Маріуполя. Маріупольский район. с. Нікольське. Сьогодні (24 серпня - ред). Маріупольска група спротиву привітала з окупації Українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольській район - це Україна! Слава Україні!", - написав Андрющенко в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Результати спротиву в Маріуполі: розтяжка не дала колаборантам проникнути у бухгалтерію