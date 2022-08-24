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Поблизу Маріуполя сили спротиву підняли прапор України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У селі Нікольське Маріупольського району Донецької області сили спротиву підняли прапор України. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.

Поблизу Маріуполя сили спротиву підняли прапор України

Цитата

"Спротив Маріуполя. Маріупольский район. с. Нікольське. Сьогодні (24 серпня - ред). Маріупольска група спротиву привітала з окупації Українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольській район - це Україна! Слава Україні!", - написав Андрющенко в Telegram.

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