Поблизу Маріуполя сили спротиву підняли прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У селі Нікольське Маріупольського району Донецької області сили спротиву підняли прапор України. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Спротив Маріуполя. Маріупольский район. с. Нікольське. Сьогодні (24 серпня - ред). Маріупольска група спротиву привітала з окупації Українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольській район - це Україна! Слава Україні!", - написав Андрющенко в Telegram.
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