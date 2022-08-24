Вблизи Мариуполя силы сопротивления подняли флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В селе Никольское Мариупольского района Донецкой области силы сопротивления подняли флаг Украины. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Сопротивление Мариуполя. Мариупольский район. с. Никольское. Сегодня (24 августа – ред). Мариупольская группа сопротивления поздравила с оккупации Украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район – это Украина! Слава Украине!", - написал Андрющенко в Telegram.
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