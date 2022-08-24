Вблизи Мариуполя силы сопротивления подняли флаг Украины

Цитата

"Сопротивление Мариуполя. Мариупольский район. с. Никольское. Сегодня (24 августа – ред). Мариупольская группа сопротивления поздравила с оккупации Украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район – это Украина! Слава Украине!", - написал Андрющенко в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Результаты сопротивления в Мариуполе: растяжка не дала коллаборантам проникнуть в бухгалтерию