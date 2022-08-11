Результати спротиву в Маріуполі: розтяжка не дала колаборантам проникнути у бухгалтерію

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"Спротив. Центральний район. Приблизно о 12:00 вибух. Спрацювала розтяжка, встановлена на території Центральній бухгалтерії в районі ЕкоРинку між школою 65 та дитячим садочком. Колаборанти невдало спробували отримати доступ до документів. На жаль, без загиблих, але бажання шукати значно поменшало. Група спротиву переказує подяку мчс росії, які через пофігізм при розмінуванні забезпечили безпечний доступ до вибухових пристроїв", - написав Андрющенко.

Деталі

Радник мера також розповів про посилення контрдиверсійних заходів.

"На тлі зростаючого спротиву та суспільного незадоволення окупанти посилюють режим. Збільшено кількість раптових перевірок. Окрім того, фіксуємо появу у чатах та групах підозрілої активності "проукраїнських" коментаторів, які не блокуються адміністраторами. Ми впевнені, що таким чином окупанти намагаються проявити активно-проукраїнських громадян", - повідомив Андрющенко.

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Доповнення

В одному з районів Маріуполя окупанти безуспішно намагалися відновити електро- та газопостачання.