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Результати спротиву в Маріуполі: розтяжка не дала колаборантам проникнути у бухгалтерію

Результати спротиву в Маріуполі: розтяжка не дала колаборантам проникнути у бухгалтерію

Київ • УНН

 • 133073 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Маріуполі спрацювала розтяжка, встановлена на території центральної бухгалтерії. Колаборанти невдало спробували отримати доступ до документів. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що, на жаль, обійшлося без загиблих, інформує УНН.

Цитата

"Спротив. Центральний район. Приблизно о 12:00 вибух. Спрацювала розтяжка, встановлена на території Центральній бухгалтерії в районі ЕкоРинку між школою 65 та дитячим садочком. Колаборанти невдало спробували отримати доступ до документів. На жаль, без загиблих, але бажання шукати значно поменшало. Група спротиву переказує подяку мчс росії, які через пофігізм при розмінуванні забезпечили безпечний доступ до вибухових пристроїв", - написав Андрющенко.

Деталі

Радник мера також розповів про посилення контрдиверсійних заходів.

"На тлі зростаючого спротиву та суспільного незадоволення окупанти посилюють режим. Збільшено кількість раптових перевірок. Окрім того, фіксуємо появу у чатах та групах підозрілої активності "проукраїнських" коментаторів, які не блокуються адміністраторами. Ми впевнені, що таким чином окупанти намагаються проявити активно-проукраїнських громадян", - повідомив Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі набирає обертів прихована мобілізація – радник мера

Доповнення

В одному з районів Маріуполя окупанти безуспішно намагалися відновити електро- та газопостачання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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