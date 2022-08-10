У Маріуполі набирає обертів прихована мобілізація – радник мера

Деталі

"Вчора в Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку “Фенікс” отримали “рекламне” повідомлення про вступ до “вооруженных сил”. Прихована мобілізація набирає обертів. Джерела з оточення гауляйтера іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації одна з умов його виживання. Буквально", – написав Андрющенко.

Як зазначили у міськраді, прихована мобілізація свідчить про те, що у російських окупантів все не так добре на фронті, як вони намагаються показати на пропагандистських каналах. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів захоплених територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції.

"Маріупольські чоловіки. Евакуюйтесь поки є можливість. Не перетворюйте себе на гарматне м’ясо", – додав Андрющенко.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що 1 серпня на тимчасово окупованих росією територіях Донецької та Луганської областей розпочалася нова хвиля примусової мобілізації.