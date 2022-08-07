В ОРДЛО розпочалася нова хвиля примусової мобілізації – розвідка

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"Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку", – ідеться у повідомленні.

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У складі структурних мотострілецьких підрозділів другого армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ формують нові та відновлюють боєздатність наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються, зазначили у розвідці.

Тотальна примусова мобілізація триває у багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний зросла кількість патрулів, які без пояснень забирають чоловіків у військкомат. Тривають облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків з ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Є інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим – амуніцію зразка 1941–1945 років.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що росія проводить приховану мобілізацію трьома шляхами. Зокрема, у країні формують добровольчі батальйони за національною ознакою.