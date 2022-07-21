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росія проводить приховану мобілізацію трьома шляхами – ГУР

росія проводить приховану мобілізацію трьома шляхами – ГУР

Київ • УНН

 • 106323 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. російська федерація проводить приховану мобілізацію трьома шляхами, зокрема у рф формують добровольчі батальйони за національною ознакою. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Мобілізація в росії проходить приховано. Зараз задіюють Бойовий армійський резерв країни - російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур, ти просто підписуєш контракт у військкоматі і їдеш на фронт",- сказав Скібіцький.

Деталі

За його словами, другий спосіб мобілізації у росії – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утворення. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, які будуть воювати в Україні.

"Також в росії широко розповсюджено найманство. Це вихідці країн з Близького Сходу переважно, що також суперечить міжнародним конвенціям. Наразі росія не оголошує мобілізацію, бо для цього треба оголосити війну. Для кремля – це оголосити поразку та невиконання раніше озвучених планів", - наголосив представник ГУР.

Доповнення

На початку липня російський диктатор володимир путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації.

У зруйнованому росією Маріуполі окупанти отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку.

Українські Національні Новини

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