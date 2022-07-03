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путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації

путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації

Київ • УНН

 • 460850 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Російський диктатор володимир путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації. Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі українського телеканалу, передає УНН.

Цитата

«У рф справді, в п'ятницю чи в четвер був підписаний новий указ президента рф про підготовку до мобілізації. Мобілізації як технічної, мається на увазі заводи, підприємства і т.д. І зокрема там, судячи з усього, не виключається і можливість мобілізації людської. Але ми всі прекрасно розуміємо про те що у рф на сьогоднішній момент є стійке небажання абсолютної більшості людей йти в армію», - розповів Денисенко.

Деталі

За його словами, росіяни хочуть дивитися війну по телевізору, але вони категорично не хочуть іти в армію і воювати.

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«Прихована мобілізація показує, що вони не мають черг у воєнкомати й не мають можливості зараз набирати настільки багато людей, як вони хотіли. Я не знаю насправді, поки що всієї інформації немає. Але не виключено що це таке собі качання історії для того, щоб мати можливість ще більше закрутити гайки... », - сказав Денисенко.

Він зазначив, що навіть ті люди, які раніше дозволяли собі певні речі маючи на увазі Ксенію Собчак та низку інших не згадали про Кременчук.

«Тому на сьогоднішній момент ситуація там в інформаційному просторі ну можна сказати, що зачищена на 90%. Їм зараз потрібно почати качати історію для того, щоб люди сказали: "Так, ми вважаємо, що потрібна мобілізація. Потрібно йти воювати, тому що проти нас, проти мирних жителів застосовується зброя», - розповів Денисенко.

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