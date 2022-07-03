путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации

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«В россии действительно, в пятницу или в четверг был подписан новый указ президента россии о подготовке к мобилизации. Мобилизация как техническая, имеется в виду заводы, предприятия и т.д. И в частности там, судя по всему, не исключается и возможность мобилизации человеческой. Но мы все прекрасно понимаем о том, что в россии на сегодняшний момент есть стойкое нежелание абсолютного большинства людей идти в армию», - рассказал Денисенко.

Детали

По его словам, россияне хотят смотреть войну по телевизору, но они категорически не хотят идти в армию и воевать.

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«Скрытая мобилизация показывает, что у них нет очередей в военкоматы и нет возможности сейчас набирать столь много людей, как они хотели. Я на самом деле не знаю, пока всей информации нет. Но не исключено, что это такое качание истории для того, чтобы иметь возможность еще больше закрутить гайки... », – сказал Денисенко.

Он отметил, что даже те люди, которые раньше позволяли себе определенные вещи, имея в виду Ксению Собчак и ряд других не упомянули о Кременчуге.

«Поэтому на сегодняшний момент ситуация там в информационном пространстве ну можно сказать, что зачищена на 90%. Им сейчас нужно начать качать историю для того, чтобы люди сказали: "Да, мы считаем, что нужна мобилизация. Нужно идти воевать, потому что против нас, против мирных жителей применяется оружие», – рассказал Денисенко.