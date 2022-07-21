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россия проводит скрытую мобилизацию тремя путями – ГУР

россия проводит скрытую мобилизацию тремя путями – ГУР

Киев • УНН

 • 106320 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. российская федерация проводит скрытую мобилизацию тремя путями, в том числе в россии формируют добровольческие батальоны по национальному признаку. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Мобилизация в россии проходит скрыто. Сейчас задействуют Боевой армейский резерв страны - российский БАРС, за счет которого комплектуются стрелковые батальоны. Есть четкие свидетельства этого. Там нет медкомиссий или других процедур, ты просто подписываешь контракт в военкомате и едешь на фронт" – сказал Скибицкий.

Детали

По его словам, второй способ мобилизации в россии – формирование добровольческих батальонов по национальному признаку. Кремль отдал указание на создание таких батальонов во всех федеральных образованиях. Численность одного батальона – 500-600 человек, которые будут воевать в Украине.

"Также в россии широко распространено наемничество. Это выходцы стран с Ближнего Востока преимущественно, что также противоречит международным конвенциям. Пока россия не объявляет мобилизацию, потому что для этого нужно объявить войну. Для кремля – это объявить поражение и неисполнение ранее озвученное планов", - подчеркнул представитель ГУР.

Дополнение

В начале июля российский диктатор владимир путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации.

В разрушенном россией Мариуполе оккупанты получили приказ от российских кураторов провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста.

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