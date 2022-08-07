В ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С 1 августа на временно оккупированных россией территориях Донецкой и Луганской областей началась новая волна принудительной мобилизации. Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует УНН.
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"Для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа этого года на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают лиц, у непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку", – говорится в сообщении.
Детали
В составе структурных мотострелковых подразделений второго армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск формируют новые и восстанавливают боеспособность имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются, отметили в разведке.
Тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населённых пунктах. Например, на улицах города Хрустальный выросло количество патрулей, которые без объяснений забирают мужчин в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.
В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин из ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. Есть информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным – амуницию образца 1941–1945 годов.
Напомним
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что россия проводит скрытую мобилизацию тремя путями. В частности, в стране формируют добровольческие батальоны по национальному признаку.