В Мариуполе набирает обороты скрытая мобилизация – советник мэра

Детали

"Вчера в Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи “Феникс” получили “рекламное” сообщение о вступлении в “вооруженные силы”. Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гауляйтера иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально", – написал Андрющенко.

Как отметили в горсовете, скрытая мобилизация свидетельствует о том, что у российских оккупантов все не так хорошо на фронте, как они пытаются показать на пропагандистских каналах. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей захваченных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции.

"Мариупольские мужчины. Эвакуируйтесь пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо", – добавил Андрющенко.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что 1 августа на временно оккупированных россией территориях Донецкой и Луганской областей началась новая волна принудительной мобилизации.