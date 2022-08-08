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У Маріуполі окупанти безуспішно намагаються відновити електрику та газ - радник мера

У Маріуполі окупанти безуспішно намагаються відновити електрику та газ - радник мера

Київ • УНН

 • 124195 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі Донецької області російські загарбники намагалися відновити електро- та газопостачання в одному з районів, проте безуспішно. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Завдяки ефективним партизанам Маріуполя, російським електрикам в Кальміуському районі спалено новий трансформатор. Причина - електророботи в дощ з підключення. Район знов без електрики. Попередній трансформатор було спалено партизанами-електриками в червні місяці», - заявив він.

Деталі

За його інформацією, на вихідних окупанти підключили 350 Вт у звичайних будинках замість 220 Вт. Через це була пошкоджена побутова техніка місцевих жителів.

Андрющенко зазначив, що в Приморському районі відбувся показовий запуск газопостачання. Проте через годину після запуску газ пропав разом з водою та електрикою.

Також посадовець додав, що в місті триває хаотичне знесення будівель: «Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири».

Доповнення 

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як живуть люди у напівзруйнованому будинку на вулиці Котляревського, 6.

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