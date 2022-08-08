В Мариуполе оккупанты безуспешно пытаются восстановить электричество и газ - советник мэра

Цитата

«Благодаря эффективным партизанам Мариуполя, российским электрикам в Кальмиусском районе сожжен новый трансформатор. Причина – электроработы в дождь по подключению. Район снова без электричества. Предыдущий трансформатор был сожжен партизанами-электриками в июне месяце», – заявил он.

Детали

По его информации, на выходных оккупанты подключили 350 Вт в обычных домах вместо 220 Вт. Из-за этого была повреждена бытовая техника местных жителей.

Андрющенко отметил, что в Приморском районе состоялся показательный запуск газоснабжения. Однако через час после запуска газ пропал вместе с водой и электричеством.

Также чиновник добавил, что в городе продолжается хаотический снос зданий: «Все больше людей вынуждены либо жить на улице, либо вламываться в пустые квартиры».

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как живут люди в полуразрушенном доме по улице Котляревского, 6.