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В Мариуполе оккупанты безуспешно пытаются восстановить электричество и газ - советник мэра

В Мариуполе оккупанты безуспешно пытаются восстановить электричество и газ - советник мэра

Киев • УНН

 • 124195 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области российские захватчики пытались восстановить электро- и газоснабжение в одном из районов, однако безуспешно. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Благодаря эффективным партизанам Мариуполя, российским электрикам в Кальмиусском районе сожжен новый трансформатор. Причина – электроработы в дождь по подключению. Район снова без электричества. Предыдущий трансформатор был сожжен партизанами-электриками в июне месяце», – заявил он.

Детали 

По его информации, на выходных оккупанты подключили 350 Вт в обычных домах вместо 220 Вт. Из-за этого была повреждена бытовая техника местных жителей.

Андрющенко отметил, что в Приморском районе состоялся показательный запуск газоснабжения. Однако через час после запуска газ пропал вместе с водой и электричеством.

Также чиновник добавил, что в городе продолжается хаотический снос зданий: «Все больше людей вынуждены либо жить на улице, либо вламываться в пустые квартиры».

Дополнение 

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как живут люди в полуразрушенном доме по улице Котляревского, 6.

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