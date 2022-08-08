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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Андрющенко оприлюднив відео із напівзруйнованим будинком у Маріуполі та показав, як у ньому живуть люди

Андрющенко оприлюднив відео із напівзруйнованим будинком у Маріуполі та показав, як у ньому живуть люди

Київ • УНН

 • 195851 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як живуть люди у напівзруйнованому будинку на вулиці Котляревського, 6. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Андрющенка.

Цитата

"Маріуполь, вул. Котляревського, 6. У повністю розтрощеному будинку продовжують жити 15 людей, у тому числі діти. Немає нічого. Жодного блага цивілізації. Але 77-річна жінка розповідає, як азовці намагались врятувати життя мешканців, коли російські окупанти почали обстріли житлових будинків", - написав він.

Деталі

Мешканка будинку показує, зокрема, свою квартиру з вибитими вибухом дверима та розбитою кімнатою, де довгий час лежав нерозірваний снаряд.

Також радник мера виклав ролик з панорамою розбомблених приватних будинків, зняте з багатоповерхівки.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому окупантами місті Маріуполь Донецької області у п'ять разів зріс рівень смертності, за тиждень у місті помирає понад 30 людей.

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