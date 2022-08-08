Андрющенко оприлюднив відео із напівзруйнованим будинком у Маріуполі та показав, як у ньому живуть люди
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як живуть люди у напівзруйнованому будинку на вулиці Котляревського, 6. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Андрющенка.
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"Маріуполь, вул. Котляревського, 6. У повністю розтрощеному будинку продовжують жити 15 людей, у тому числі діти. Немає нічого. Жодного блага цивілізації. Але 77-річна жінка розповідає, як азовці намагались врятувати життя мешканців, коли російські окупанти почали обстріли житлових будинків", - написав він.
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Мешканка будинку показує, зокрема, свою квартиру з вибитими вибухом дверима та розбитою кімнатою, де довгий час лежав нерозірваний снаряд.
Також радник мера виклав ролик з панорамою розбомблених приватних будинків, зняте з багатоповерхівки.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому окупантами місті Маріуполь Донецької області у п'ять разів зріс рівень смертності, за тиждень у місті помирає понад 30 людей.