Андрющенко обнародовал видео с полуразрушенным домом в Мариуполе и показал, как в нем живут люди

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"Мариуполь, ул. Котляревского, 6. В полностью разбитом доме продолжают жить 15 человек, в том числе дети. Нет ничего. Никакого блага цивилизации. Но 77-летняя женщина рассказывает, как азовцы пытались спасти жизнь жителей, когда российские оккупанты начали обстрелы жилых домов", - написал он.

Детали

Жительница дома показывает, в частности, свою квартиру с выбитой взрывом дверью и разбитой комнатой, где долгое время лежал неразорванный снаряд.

Также советник мэра выложил ролик с панорамой разбомбленных частных домов, снятый с многоэтажки.

Напомним

Во временно захваченном оккупантами городе Мариуполь Донецкой области в пять раз вырос уровень смертности, за неделю в городе умирает более 30 человек.