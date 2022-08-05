У Маріуполі смертність зросла уп'ятеро, за тиждень у місті помирають десятки людей - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами місті Маріуполь Донецької області у п'ять разів зріс рівень смертності, за тиждень у місті помирає понад 30 людей. Про це повідомляє пресслужба Маріупольська міська рада, інформує УНН.
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«Рівень смертності у Маріуполі зріс у п'ять разів! Нині фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла померлих людей досі знаходять прямо посеред вулиць. На фото труп людини у мішку на перехресті вулиці Ломізова та Азовстальської. Такі випадки не поодинокі. У місті повна антисанітарія та відсутність належної медичної допомоги», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як вказано, у місті зафіксовано 17 випадків гострої кишкової інфекції, з них - половина у дітей. Враховуючи майже повну відсутність медичної допомоги, за тиждень у Маріуполі помирає понад 30 людей, вказали у мерії
«Реальна картина значно гірша. Через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери», - підсумували у відомстві.
Доповнення
У захопленому російськими окупантами місті Маріуполь на вулицях досі лежать тіла загиблих мирних жителів, але окупаційна влада відмовляється проводити поховання.