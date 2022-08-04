Тіла загиблих у Маріуполі лежать у спеку на асфальті, окупанти відмовляються їх ховати - радник мера

Цитата

«На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району. На звернення мешканців окупаційна влада відмовляється реагувати та проводити поховання, відповідаючи «кому треба хай той і поховає», - написав він.

Деталі

За інформацією місцевого посадовця, в новому моргу на базі лікарні №1 при пошуку місця поховання в братської могилі окупанти надають каталог фотографій трупів в кількості 3-4 тисячі фотографій, які зроблені в так званому «моргу», який окупанти облаштували в районі гіпермаркету «Метро».

«Маріупольці кажуть, що близькі психічно не витримують такий пошук. Більш того, самі окупанти заявляють, що в «каталозі смерті» не більш 20 відсотків від усіх, що пройшли через «морг», - розповів Андрющенко.

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти встановили власні ціни за поховання – окрема могила коштує 25 тисяч грн.