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Тела погибших в Мариуполе лежат в жару на асфальте, оккупанты отказываются их хоронить - советник мэра

Киев • УНН

 • 216416 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В захваченном российскими оккупантами городе Мариуполь на улицах до сих пор лежат тела погибших мирных жителей, но оккупационные власти отказываются проводить захоронения. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая «кому надо пусть тот и похоронит», - написал он.

Детали 

По информации местного чиновника, в новом морге на базе больницы №1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют каталог фотографий трупов в количестве 3-4 тысяч фотографий, сделанных в так называемом «морге», который оккупанты обустроили в районе гипермаркета «Метро».

«Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такой поиск. Более того, сами оккупанты заявляют, что в «каталоге смерти» не более 20 процентов от всех, прошедших через «морг», - рассказал Андрющенко.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты установили собственные цены за погребение – отдельная могила стоит 25 тысяч грн.

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