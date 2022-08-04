Тела погибших в Мариуполе лежат в жару на асфальте, оккупанты отказываются их хоронить - советник мэра

Цитата

«На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая «кому надо пусть тот и похоронит», - написал он.

Детали

По информации местного чиновника, в новом морге на базе больницы №1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют каталог фотографий трупов в количестве 3-4 тысяч фотографий, сделанных в так называемом «морге», который оккупанты обустроили в районе гипермаркета «Метро».

«Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такой поиск. Более того, сами оккупанты заявляют, что в «каталоге смерти» не более 20 процентов от всех, прошедших через «морг», - рассказал Андрющенко.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты установили собственные цены за погребение – отдельная могила стоит 25 тысяч грн.