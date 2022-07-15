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У Маріуполі окупанти вимагають 25 тисяч грн за поховання

У Маріуполі окупанти вимагають 25 тисяч грн за поховання

Київ • УНН

 • 112759 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти встановили власні ціни за поховання – окрема могила коштує 25 тисяч грн. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"25 тисяч гривень. Така ціна за поховання на цвинтарі в смт Ялта загиблих маріупольців в окремій могилі. За таку ціну підрозділ мчс росії, що базується на узбережжі Азовського моря, з Маріуполя привозить до Ялти труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу", – ідеться в повідомленні.

Деталі

Андрющенко зазначив, що керує схемою урзуфський "мопсік" - аврамов анатолій костянтинович.

"Колаборанти і окупанти, користуючись нагодою, заробляють на маріупольцях на всьому - від відвертого мародерства до схем поховання та торгівля дизельним паливом. Цинізм як він є", - резюмував радник мера.

Доповнення 

Смертність від природніх причин в Маріуполі зросла в чотири рази, порівняно з довоєнним періодом.

Окупаційна влада розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь. Ексгумацію проводить слідчий комітет.

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