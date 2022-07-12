Окупанти у Маріуполі розпочали ексгумацію першого масового поховання: що відомо

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"Сьогодні окупаційна влада розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь. Там, де було поховано людей з ідентифікацією нашою владою та нашими медиками. Ексгумацію проводить слідчий комітет", - написав Андрющенко.

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За словами радника мера, якщо присутні близькі та рідні, то їм обіцяють окрему могилу на Старо-Кримському кладовищі. Однак, лише після знущання в моргу на Метро та в черзі за труною. У кого близьких немає або вони не присутні – прямий шлях в братську могилу в Старому Криму.

"Без ідентифікації, без окремої могили, без натяку на людяність", - резюмував Андрющенко.

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Радник мера повідомляв, що за аналізом чотирьох масових поховань маріупольська влада офіційно вказувала, що найменш 20 тис. людей вже поховано в братьских могилах.