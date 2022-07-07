Маріуполь: смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази, щодня гине близько 25 людей

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"Маріуполь. Смертність та масові поховання. Братьска могила в Старому Криму за два місяці збільшилась щонайменш вдвічі. У тому числі через ексгумацію та зростання смертності. Фактчино, смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази в порівнянні з довійськовим періодом. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 людей лише за травень-червень. І тенденція на зростання в дінаміці", - повідомив Андрющенко.

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Радник мера нагадав, що за аналізом чотирьох масових поховань маріупольська влада офіційно вказувала, що найменш 20 тис. людей вже поховано в братьских могилах.

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