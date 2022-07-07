Маріуполь: смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази, щодня гине близько 25 людей

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 50499 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 86466 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 93847 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 103733 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 100224 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 89063 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 93116 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 242943 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150924 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172929 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 64561 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 100151 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 128507 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 120870 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 82894 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 55461 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 242909 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 514440 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 462799 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 667600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 24559 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 39721 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 82894 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 128507 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 118732 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Маріуполь: смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази, щодня гине близько 25 людей

Маріуполь: смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази, щодня гине близько 25 людей

Київ • УНН

 • 158130 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Смертність від природніх причин в Маріуполі зрозсла в чотири рази в порівнянні з довійськовим періодом. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Маріуполь. Смертність та масові поховання. Братьска могила в Старому Криму за два місяці збільшилась щонайменш вдвічі. У тому числі через ексгумацію та зростання смертності. Фактчино, смертність від природніх причин зрозсла в чотири рази в порівнянні з довійськовим періодом. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 людей лише за травень-червень. І тенденція на зростання в дінаміці", - повідомив Андрющенко.

Деталі

Радник мера нагадав, що за аналізом чотирьох масових поховань маріупольська влада офіційно вказувала, що найменш 20 тис. людей вже поховано в братьских могилах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мертва вулиця, де більше ніхто не живе: Андрющенко показав зруйнований центр Маріуполя

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07