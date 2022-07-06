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Мертва вулиця, де більше ніхто не живе: Андрющенко показав зруйнований центр Маріуполя

Мертва вулиця, де більше ніхто не живе: Андрющенко показав зруйнований центр Маріуполя

Київ • УНН

 • 246120 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Центральна частина Маріуполя перетворилася завдяки російським окупантам на мертву вулицю де більше ніхто не живе. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Маріуполь. Вул. Куїнджі на зараз. Мертва вулиця де більше ніхто не живе. Центр міста. Головна трамвайна артерія. Наочна демонстрація реальності відновлення трамвайного сполучення. Росія - руйнація, вбивство та брехня на кожному кроці", - написав Андрющенко.

Доповнення

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко повідомляв, що відновлення Маріуполя займе близько 7-10 років, а відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.

В окупованому Маріуполі почали обвалюватись будинки, пошкоджені бомбами рашистів. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, причина обвалів - повні підвали води через експерименти з водопостачанням.

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