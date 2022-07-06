Мертва вулиця, де більше ніхто не живе: Андрющенко показав зруйнований центр Маріуполя

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"Маріуполь. Вул. Куїнджі на зараз. Мертва вулиця де більше ніхто не живе. Центр міста. Головна трамвайна артерія. Наочна демонстрація реальності відновлення трамвайного сполучення. Росія - руйнація, вбивство та брехня на кожному кроці", - написав Андрющенко.

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Маріупольський міський голова Вадим Бойченко повідомляв, що відновлення Маріуполя займе близько 7-10 років, а відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.

В окупованому Маріуполі почали обвалюватись будинки, пошкоджені бомбами рашистів. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, причина обвалів - повні підвали води через експерименти з водопостачанням.