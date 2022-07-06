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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Мертвая улица, где больше никто не живет: Андрющенко показал разрушенный центр Мариуполя

Мертвая улица, где больше никто не живет: Андрющенко показал разрушенный центр Мариуполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Центральная часть Мариуполя превратилась благодаря российским оккупантам в мертвую улицу, где больше никто не живет. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

"Мариуполь. Ул. Куинджи сейчас. Мертвая улица, где больше никто не живет. Центр города. Главная трамвайная артерия. Наглядная демонстрация реальности восстановления трамвайного сообщения. россия - разрушение, убийство и ложь на каждом шагу", - написал Андрющенко.

Дополнение

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко сообщал, что восстановление Мариуполя займет около 7-10 лет, а восстановление будет стоить более 14 млрд долларов.

В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами рашистов. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, причина оползней - полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

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