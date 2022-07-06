Відбудова Маріуполя обійдеться у понад 14 млрд дол. - мер

Деталі

Бойченко зазначив, що через війну у місті знищено 1356 багатоповерхових будинків, розбомблено 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції.

За словами Бойченка, у перспективі планується будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації.

Цитата

«Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у «плані Маршала» для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя», - розповів Вадим Бойченко.

Доповнення

В окупованому Маріуполі почали обвалюватись будинки, пошкоджені бомбами рашистів. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, причина обвалів - повні підвали води через експеременти з водопостачанням.

Під виглядом реконструкції російські окупанти розібрали головний фонтан Маріуполя і вивезли його до Донецька. У Маріупольській міськраді зазначили, що рашисти повторили дії фашистів під час Другої світової війни.