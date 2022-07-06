Восстановление Мариуполя обойдется в более чем 14 млрд дол. - мэр

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Отстройка Мариуполя займет около 7-10 лет, а восстановление будет стоить более 14 млрд долларов. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес. Об этом сообщил Мариупольський городской голова Вадим Бойченко, слова которого наводять в горсовете в Telegram, информирует УНН.

Детали 

Бойченко отметил, что из-за войны войны в городе уничтожено 1356 многоэтажных домов, разбомблено 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

По словам Бойченко, в перспективе планируется строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

Цитата

«Сотрудничаем с разными экспертами из городов, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в «плане Маршалла» для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя», – рассказал Вадим Бойченко.

Дополнение 

В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами рашистов. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, причина обвалов – полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали главный фонтан Мариуполя и вывезли его в Донецк. В Мариупольском горсовете отметили, что решисты повторили действия фашистов во время Второй мировой войны.

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