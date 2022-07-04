У Маріуполі почали обвалюватися обстріляні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В окупованому Маріуполі почали обвалюватись будинки, пошкоджені бомбами рашистів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"У Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки. Перший вчора по вул. Зеленського 30. У підвалі знаходилась жінка, яку вдалось дістати з під завалів", - написав Андрющенко.
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За його словами, причина обвалів - повні підвали води через експеременти з водопостачанням.
"Вода добиває те, що почали бомби окупантів. У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де", - резюмував Андрющенко.
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