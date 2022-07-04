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В Мариуполе начали обрушиваться обстрелянные дома

В Мариуполе начали обрушиваться обстрелянные дома

Киев • УНН

 • 109512 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами рашистов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

"В Мариуполе начали обрушиваться пострадавшие дома. Первый вчера по ул. Зеленского 30. В подвале находилась женщина, которую удалось достать из-под завалов", - написал Андрющенко.

Добавим

По его словам, причина обвалов – полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

"Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди. Потому что больше негде", - резюмировал Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе доступа к водоснабжению не имеет 95% населения – Андрющенко

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