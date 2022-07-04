В Мариуполе начали обрушиваться обстрелянные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами рашистов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"В Мариуполе начали обрушиваться пострадавшие дома. Первый вчера по ул. Зеленского 30. В подвале находилась женщина, которую удалось достать из-под завалов", - написал Андрющенко.
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По его словам, причина обвалов – полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.
"Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди. Потому что больше негде", - резюмировал Андрющенко.
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