Як фашисти: окупанти вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя

Цитата

"Під виглядом реконструкції Театрального скверу, рашисти розібрали фонтан. Його сучасні елементи та форсунки відправлені до Донецька. Окупанти повторюють шлях фашистів. Вони так само на другий день окупації демонтували чашу фонтану, скульптурні групи і вивезли це до Німеччини. Такі паралелі вже не викликають жодного подиву. росіяни відкрито діють за інструкціями Геббельса. Свій шлях вони закінчать так само - на лаві підсудних!" – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти деукраїнізували стелу з написом "Маріуполь" – українську літеру "і" абияк замінили на російську "и".