"Які дизайнери, така і стела": окупанти деукраїнізували напис "Маріуполь"

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"Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з написом "Маріуполь" з боку Донецька. Як змогли – із гівна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хрінь, аби було схоже на російске “і”. Ну таке. Очікувано. Які дизайнери, така і стела", – написав Андрющенко.

Нагадаємо

У Маріуполі через спробу російських окупантів відновити електропостачання на заводі "Сателіт" сталася пожежа – знищено кілька тисяч тонн насіння соняшника та олії.