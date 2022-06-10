"Які дизайнери, така і стела": окупанти деукраїнізували напис "Маріуполь"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти деукраїнізували стелу з написом "Маріуполь" – українську літеру "і" абияк замінили на російську "и". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з написом "Маріуполь" з боку Донецька. Як змогли – із гівна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хрінь, аби було схоже на російске “і”. Ну таке. Очікувано. Які дизайнери, така і стела", – написав Андрющенко.
Нагадаємо
У Маріуполі через спробу російських окупантів відновити електропостачання на заводі "Сателіт" сталася пожежа – знищено кілька тисяч тонн насіння соняшника та олії.