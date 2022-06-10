У Маріуполі через окупантів загорівся олійний завод: знищено тисячі тонн насіння соняшника

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50329 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 99835 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 135130 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 186389 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 182272 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 177156 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 152161 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116901 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109633 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 317680 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 22003 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 26473 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 20435 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 26397 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 18180 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 192718 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 317653 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 577129 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 519999 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 719799 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53969 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 95184 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122668 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145545 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158951 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У Маріуполі через окупантів загорівся олійний завод: знищено тисячі тонн насіння соняшника

У Маріуполі через окупантів загорівся олійний завод: знищено тисячі тонн насіння соняшника

Київ • УНН

 • 156967 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Маріуполі через спробу російських окупантів відновити електропостачання на заводі "Сателіт" сталася пожежа – знищено кілька тисяч тонн насіння соняшника та олії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Окупанти продовжуюють нищити залишки сільгосппродукції. Вчора внаслідок експеременту з відновлення електрики зайнялася пожежа на заводі “Сателіт” в Лівобережному районі по Таганрогському шосе. “Сателіт” займався збором та переробкою насіння соняшника на масло", – повідомив Андрющенко.

Деталі

За даними джерел радника мера, внаслдіок пожежі було знищено кілька тисяч тон насіння соняшника та переробленого соняшникового масла.

Окупаційна адміністрація Маріуполя зараз намагається приховати реальні втрати від російського керівництва, тому що ці залишки мали вивезти в росію.

За уточненою інформацією, баки з соняшниковим маслом не пошкоджено. 

Нагадаємо

У захопленому Маріуполі російські окупанти почали роздавати пенсії в рублях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16