У Маріуполі окупанти почали роздавати пенсії – радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У захопленому Маріуполі російські окупанти почали роздавати пенсії в рублях. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Окупанти почали видавати пенсії від росії в Маріуполі. За їх даними, зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що ще близько 10 тис. маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів", – написав Андрющенко.
У перерахунку з рублів на гривні розмір пенсії становить 2600 гривень. За словами радника мера, видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але це не рятує від хамства та битви за виживання.
"Головне питання – звідки гроші і як видають. Видають налом, який напередодні броньовиками було завезено. В рублях. Це прекрасно демонструє міць російської економіки та чесність звітів путіна про економічні прориви. Тупо штампують на печатному станку стільки готівки, скільки потрібно. Сучасна історія грошей росії такий самий фейк, як і сама росія", – додав Андрющенко.
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