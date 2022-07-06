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13:44 • 17774 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 23831 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34370 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 10315 просмотра

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11:23 • 50668 просмотра

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Как фашисты: оккупанты вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя

Как фашисты: оккупанты вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали главный фонтан Мариуполя и вывезли его в Донецк. В Мариупольском горсовете отметили, что рашисты повторили действия фашистов во время Второй мировой войны, сообщает УНН.

Цитата

"Под видом реконструкции Театрального сквера, рашисты разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк. Оккупанты повторяют путь фашистов. Они так же на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана, скульптурные группы и вывезли это в Германию. Такие параллели уже не вызывают удивления. россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых!" – говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты деукраинизировали стелу с надписью "Мариуполь" – украинскую букву "і" кое-как заменили на русскую "и".

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