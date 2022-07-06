Как фашисты: оккупанты вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали главный фонтан Мариуполя и вывезли его в Донецк. В Мариупольском горсовете отметили, что рашисты повторили действия фашистов во время Второй мировой войны, сообщает УНН.
Цитата
"Под видом реконструкции Театрального сквера, рашисты разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк. Оккупанты повторяют путь фашистов. Они так же на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана, скульптурные группы и вывезли это в Германию. Такие параллели уже не вызывают удивления. россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых!" – говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты деукраинизировали стелу с надписью "Мариуполь" – украинскую букву "і" кое-как заменили на русскую "и".