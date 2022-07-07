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Мариуполь: смертность от естественных причин выросла в четыре раза, ежедневно погибает около 25 человек

Киев • УНН

 • 158127 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Смертность от естественных причин в Мариуполе возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

"Мариуполь. Смертность и массовые захоронения. Братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась по меньшей мере вдвое. В том числе из-за эксгумации и роста смертности. Фактически, смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно погибает в среднем 25 человек. Это около 1800 человек только за май-июнь. И тенденция роста в динамике", - сообщил Андрющенко.

Детали

Советник мэра напомнил, что по анализу четырех массовых захоронений мариупольские власти официально указывали, что менее 20 тыс. человек уже похоронены в братьских могилах.

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