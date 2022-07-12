Оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию первого массового захоронения: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Оккупационные власти начали эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь. Эксгумацию проводит следственный комитет. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Сегодня оккупационные власти начали эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь. Там, где были похоронены люди с идентификацией нашей властью и нашими медиками. Эксгумацию проводит следственный комитет", - написал Андрющенко.
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По словам советника мэра, если присутствуют близкие и родные, то им обещают отдельную могилу на Старо-Крымском кладбище. Однако только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом. У кого близких нет или они не присутствуют – прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму.
"Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность", – резюмировал Андрющенко.
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Ранее
Советник мэра сообщал, что по анализу четырех массовых захоронений мариупольские власти официально указывали, что менее 20 тыс. человек уже похоронены в братьских могилах.