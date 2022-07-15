В Мариуполе оккупанты требуют 25 тысяч грн за погребение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты установили собственные цены за погребение – отдельная могила стоит 25 тысяч грн. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.
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"25 тысяч гривен. Такая цена за погребение на кладбище в пгт Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле. За такую цену подразделение мчс россии, базирующееся на побережье Азовского моря, из Мариуполя привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу", - говорится в сообщении.
Детали
Андрющенко отметил, что управляет схемой урзуфский "мопсик" – аврамов анатолий константинович.
"Колобранты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем - от откровенного мародерства до схем захоронения и торговлей дизельным топливом. Цинизм как он есть", – резюмировал советник мэра.
Дополнение
Смертность от естественных причин в Мариуполе выросла в четыре раза, по сравнению с довоенным периодом.
Оккупационные власти начали эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь. Эксгумацию проводит следственный комитет.