В Мариуполе смертность выросла в пять раз, за неделю в городе умирают десятки человек - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Во временно захваченном оккупантами городе Мариуполь Донецкой области в пять раз вырос уровень смертности, за неделю в городе умирает более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, информирует УНН.
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«Уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз! Сейчас фиксируется резкий скачок инфекционных болезней, а тела умерших людей до сих пор находят прямо посреди улиц. На фото труп человека в мешке на перекрестке улицы Ломизова и Азовстальской. Такие случаи не единичны. В городе полная антисанитария и отсутствие должной медицинской помощи», - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, в городе зафиксировано 17 случаев острой кишечной инфекции, из них – половина у детей. Учитывая почти полное отсутствие медицинской помощи, через неделю в Мариуполе умирает более 30 человек, сообщили в горсовете.
«Реальная картина значительно хуже. Из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, рек в городе также сохраняется опасность распространения холеры», - подытожили в ведомстве.
Дополнение
В захваченном российскими оккупантами городе Мариуполь на улицах до сих пор лежат тела погибших мирных жителей, но оккупационные власти отказываются проводить захоронения.