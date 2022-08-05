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В Мариуполе смертность выросла в пять раз, за неделю в городе умирают десятки человек - горсовет

В Мариуполе смертность выросла в пять раз, за неделю в городе умирают десятки человек - горсовет

Киев • УНН

 • 179411 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Во временно захваченном оккупантами городе Мариуполь Донецкой области в пять раз вырос уровень смертности, за неделю в городе умирает более 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, информирует УНН.

Цитата

«Уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз! Сейчас фиксируется резкий скачок инфекционных болезней, а тела умерших людей до сих пор находят прямо посреди улиц. На фото труп человека в мешке на перекрестке улицы Ломизова и Азовстальской. Такие случаи не единичны. В городе полная антисанитария и отсутствие должной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Детали 

Как указано, в городе зафиксировано 17 случаев острой кишечной инфекции, из них – половина у детей. Учитывая почти полное отсутствие медицинской помощи, через неделю в Мариуполе умирает более 30 человек, сообщили в горсовете.

«Реальная картина значительно хуже. Из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, рек в городе также сохраняется опасность распространения холеры», - подытожили в ведомстве.

Дополнение 

В захваченном российскими оккупантами городе Мариуполь на улицах до сих пор лежат тела погибших мирных жителей, но оккупационные власти отказываются проводить захоронения.

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