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Результаты сопротивления в Мариуполе: растяжка не дала коллаборантам проникнуть в бухгалтерию

Киев • УНН

 • 133073 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Мариуполе сработала растяжка, установленная на территории центральной бухгалтерии. Коллаборанты неудачно попытались получить доступ к документам. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что, к сожалению, обошлось без погибших, сообщает УНН.

Цитата

"Сопротивление. Центральный район. Приблизительно в 12:00 взрыв. Сработала растяжка, установленная на территории Центральной бухгалтерии в районе ЭкоРынка между школой 65 и детским садом. Колаборанты неудачно попытались получить доступ к документам. К сожалению, без погибших, но желание искать стало значительно меньшим. Группа сопротивления передает благодарность мчс россии, которые из-за пофигизма при разминировании обеспечили безопасный доступ к взрывным устройствам", - написал Андрющенко.

Детали

Советник мэра также рассказал об усилении контрдиверсионных мер.

"На фоне растущего сопротивления и общественного недовольства оккупанты усиливают режим. Увеличено количество внезапных проверок. Кроме того, фиксируем появление в чатах и ​​группах подозрительной активности "проукраинских" комментаторов, которые не блокируются администраторами. Мы уверены, что таким образом оккупанты пытаются обнаружить активно-проукраинских граждан", - сообщил Андрющенко.

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Дополнение

В одном из районов Мариуполя оккупанты безуспешно пытались восстановить электро- и газоснабжение.

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