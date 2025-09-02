$41.370.05
11:02 • 7540 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 31193 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 48856 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 32457 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
06:00 • 75875 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 35372 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 63003 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51319 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 92482 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 50334 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листування

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Кухар підтвердив справжність відео, але назвав листування фейком, обіцяючи судовий позов.

"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листування

Навколо судді шоу "МайстерШеф" Ектора Хіменеса-Браво розгорівся скандал після появи у мережі відвертих відео та нібито його листувань. Кухар визнав, що ролики справжні, але пояснив: вони були записані для коханої людини й уже використовувались проти нього для шантажу. Він наполягає, що "злиті" переписки - фейк і пообіцяв довести справу до суду, пише УНН.

Деталі

У мережі з’явилися відверті відео з Ектором Хіменесом-Браво, а також повідомлення, де нібито суддя "МайстерШеф" пише своїм жертвам в Instagram та просить перейти в ТГ. Там він буцімто засипає їх компліментами та показує багате життя. Але після - просить надіслати свої інтимні фото і скидає свої, а в кінці просто "блокує жертву, зазначають у мережі. Також серед листування є ті, які вказують на нібито сексуальні контакти ведучого із хлопцями підліткового віку, яких він начебто запрошував до себе.

Ектор Хіменес-Браво відреагував на звинувачення, підтвердивши, що відео, де він фліртує на камеру, є справжніми. За його словами, ці записи були зроблені для коханої людини, а раніше їх намагалися використати для шантажу.

Я зараз консультуюсь з юристами. Це не жарти. Людина яка зводить наклеп має відповідати по закону. Саме у той момент коли почалася війна й одразу я разом із сім'єю зробив задля підтримки України. І одразу почалося дуже багато хейту з росії, ботів і повідомлення у дірект, що все буде дуже погано для мене і для моєї сім'ї

- сказав шеф-кухар.

Він пригадав, що найгірші хейтерські атаки почалися після того, як він став амбасадором полку безпілотних систем "Ахілес". Тоді, за його словами, йому почали погрожувати, навіть писали, що знають його місце проживання. Браво припустив, що це справа рук росіян.

У росіян дуже багато стратегій з дискредитування. Вся інформація яка гуляє зараз в інтернеті і відео, яке я зробив… Дуже давно для коханої людини. Вже була ситуація в якій шантажували. Вони хотіли 3 тисячі доларів… Але в цьому відео нічого страшного і я сказав "ні". І вони зникли. Але зараз, чотири роки потому вони тут

 - пояснив Браво.

Шеф-кухар підкреслив, що завжди пише повідомлення українською, навіть якщо сумнівається у правописі - користується перекладачем. Також він спілкується англійською та іспанською, але не російською. За його словами, тексти, які оприлюднили, написані неграмотно і не відповідають його стилю.

Текст, який ви читали… Можливо вони максимум знають одну мову. росіяни. Всі чули - у мене є акцент, але коли я напишу текст - для мене важлива граматика

- зауважив він.

Ведучий додав, що є "дуже зайнятою людиною" і не витрачає час на безкінечне листування у месенджерах.

Це абсурд. Це фейк. Я хочу сказати – дякую за підтримку людям. А людям які зводіть наклеп – я хочу сказати - побачимось у суді

- підсумував він.

Ведучий "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво натякнув, що мобілізувався до ЗСУ20.05.25, 12:16 • 3710 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоУНН Lite
Фейкові новини
Україна