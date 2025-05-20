Ведучий "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво натякнув, що мобілізувався до ЗСУ

Шеф-кухар та зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму Instagram опублікував фотографії у військовій формі та натякнув, що долучився до Збройних Сил України пише УНН.

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У серії сторіс він написав:

Це рішення, яке далося важко, але воно того варте, бо ми повинні

Також у сторіс він опублікував відео, на якому їде в бік Харківської області.

Дістався туди, куди планував - написав Ектор під ним.

У стрічці також з'явилось відео, під яким знаменитий шеф-кухар зазначив, що він зник на кілька днів, щоб піти туди, де не питають, чим ти займаєшся у цивільному житті.

Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух – це зосередженість, а кожен звук сигнал. Я приїхав, щоб побачити й залишився, щоб впевнитись - написав Ектор

Українська армія – це вже не просто оборона. Це технології, холодна витримка, і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі. Я не можу сказати всього. Але знаю точно: після побаченого я вже не буду колишнім - додав він.

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