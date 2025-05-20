Ведучий "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво натякнув, що мобілізувався до ЗСУ
Київ • УНН
Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував фото у військовій формі, натякаючи на приєднання до ЗСУ. Він повідомив, що має конкретну місію та вражений силою української армії.
Шеф-кухар та зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму Instagram опублікував фотографії у військовій формі та натякнув, що долучився до Збройних Сил України пише УНН.
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У серії сторіс він написав:
Це рішення, яке далося важко, але воно того варте, бо ми повинні
Також у сторіс він опублікував відео, на якому їде в бік Харківської області.
Дістався туди, куди планував
У стрічці також з'явилось відео, під яким знаменитий шеф-кухар зазначив, що він зник на кілька днів, щоб піти туди, де не питають, чим ти займаєшся у цивільному житті.
Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух – це зосередженість, а кожен звук сигнал. Я приїхав, щоб побачити й залишився, щоб впевнитись
Українська армія – це вже не просто оборона. Це технології, холодна витримка, і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі. Я не можу сказати всього. Але знаю точно: після побаченого я вже не буду колишнім
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