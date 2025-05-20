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Ведущий "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво намекнул, что мобилизовался в ВСУ

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал фото в военной форме, намекая на присоединение к ВСУ. Он сообщил, что у него конкретная миссия и он поражен силой украинской армии.

Ведущий "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво намекнул, что мобилизовался в ВСУ

Шеф-повар и звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram опубликовал фотографии в военной форме и намекнул, что присоединился к Вооруженным Силам Украины пишет УНН.

Детали

В серии сторис он написал: 

Это решение, которое далось тяжело, но оно того стоит, потому что мы должны

Также в сторис он опубликовал видео, на котором едет в сторону Харьковской области.

Добрался туда, куда планировал

- написал Эктор под ним.

В ленте также появилось видео, под которым знаменитый шеф-повар отметил, что он исчез на несколько дней, чтобы пойти туда, где не спрашивают, чем ты занимаешься в гражданской жизни.

Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение – это сосредоточенность, а каждый звук сигнал. Я приехал, чтобы увидеть и остался, чтобы убедиться

 - написал Эктор

Украинская армия – это уже не просто оборона. Это технологии, холодная выдержка, и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь своими глазами. Я не могу сказать всего. Но знаю точно: после увиденного я уже не буду прежним

- добавил он.

Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards12.05.25, 14:31 • 2339 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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