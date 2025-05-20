Ведущий "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво намекнул, что мобилизовался в ВСУ
Киев • УНН
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал фото в военной форме, намекая на присоединение к ВСУ. Он сообщил, что у него конкретная миссия и он поражен силой украинской армии.
Шеф-повар и звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram опубликовал фотографии в военной форме и намекнул, что присоединился к Вооруженным Силам Украины пишет УНН.
Детали
В серии сторис он написал:
Это решение, которое далось тяжело, но оно того стоит, потому что мы должны
Также в сторис он опубликовал видео, на котором едет в сторону Харьковской области.
Добрался туда, куда планировал
В ленте также появилось видео, под которым знаменитый шеф-повар отметил, что он исчез на несколько дней, чтобы пойти туда, где не спрашивают, чем ты занимаешься в гражданской жизни.
Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение – это сосредоточенность, а каждый звук сигнал. Я приехал, чтобы увидеть и остался, чтобы убедиться
Украинская армия – это уже не просто оборона. Это технологии, холодная выдержка, и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь своими глазами. Я не могу сказать всего. Но знаю точно: после увиденного я уже не буду прежним
Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards12.05.25, 14:31 • 2339 просмотров