«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:02 • 11251 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 36129 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 54547 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 35147 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
06:00 • 80660 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 36503 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 65154 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 51457 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 95122 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50367 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.1м/с
42%
748мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 182671 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 182135 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 170730 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 167746 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 161306 просмотра
публикации
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 36168 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 54592 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 43281 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 80698 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 95148 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Потап
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 1448 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 5202 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 23723 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 65169 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 57150 просмотра
Актуальное
Forbes
ТикТок
Spotify
Хранитель
COVID-19

«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Повар подтвердил подлинность видео, но назвал переписку фейком, обещая судебный иск.

«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку

Вокруг судьи шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво разгорелся скандал после появления в сети откровенных видео и якобы его переписок. Повар признал, что ролики настоящие, но объяснил: они были записаны для любимого человека и уже использовались против него для шантажа. Он настаивает, что "слитые" переписки - фейк и пообещал довести дело до суда, пишет УНН.

Детали

В сети появились откровенные видео с Эктором Хименесом-Браво, а также сообщения, где якобы судья "МастерШеф" пишет своим жертвам в Instagram и просит перейти в ТГ. Там он будто бы засыпает их комплиментами и показывает богатую жизнь. Но после - просит прислать свои интимные фото и скидывает свои, а в конце просто "блокирует жертву, отмечают в сети. Также среди переписки есть те, которые указывают на якобы сексуальные контакты ведущего с парнями подросткового возраста, которых он якобы приглашал к себе.

Эктор Хименес-Браво отреагировал на обвинения, подтвердив, что видео, где он флиртует на камеру, являются настоящими. По его словам, эти записи были сделаны для любимого человека, а ранее их пытались использовать для шантажа.

Я сейчас консультируюсь с юристами. Это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону. Именно в тот момент, когда началась война, и сразу я вместе с семьей сделал для поддержки Украины. И сразу началось очень много хейта из России, ботов и сообщений в директ, что все будет очень плохо для меня и для моей семьи

- сказал шеф-повар.

Он вспомнил, что худшие хейтерские атаки начались после того, как он стал амбассадором полка беспилотных систем "Ахиллес". Тогда, по его словам, ему начали угрожать, даже писали, что знают его место жительства. Браво предположил, что это дело рук россиян.

У россиян очень много стратегий по дискредитации. Вся информация, которая гуляет сейчас в интернете, и видео, которое я сделал… Очень давно для любимого человека. Уже была ситуация, в которой шантажировали. Они хотели 3 тысячи долларов… Но в этом видео ничего страшного, и я сказал "нет". И они исчезли. Но сейчас, четыре года спустя, они здесь

 - объяснил Браво.

Шеф-повар подчеркнул, что всегда пишет сообщения на украинском, даже если сомневается в правописании - пользуется переводчиком. Также он общается на английском и испанском, но не на русском. По его словам, тексты, которые обнародовали, написаны неграмотно и не соответствуют его стилю.

Текст, который вы читали… Возможно, они максимум знают один язык. Русские. Все слышали - у меня есть акцент, но когда я пишу текст - для меня важна грамматика

- заметил он.

Ведущий добавил, что является "очень занятым человеком" и не тратит время на бесконечную переписку в мессенджерах.

Это абсурд. Это фейк. Я хочу сказать – спасибо за поддержку людям. А людям, которые клевещут – я хочу сказать - увидимся в суде

- подытожил он.

Ведущий "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво намекнул, что мобилизовался в ВСУ20.05.2025, 12:16 • 3710 просмотров

Алена Уткина

ОбществоУНН Lite
Фейковые новости
Украина