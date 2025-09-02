«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку

Вокруг судьи шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво разгорелся скандал после появления в сети откровенных видео и якобы его переписок. Повар признал, что ролики настоящие, но объяснил: они были записаны для любимого человека и уже использовались против него для шантажа. Он настаивает, что "слитые" переписки - фейк и пообещал довести дело до суда, пишет УНН.

Детали

В сети появились откровенные видео с Эктором Хименесом-Браво, а также сообщения, где якобы судья "МастерШеф" пишет своим жертвам в Instagram и просит перейти в ТГ. Там он будто бы засыпает их комплиментами и показывает богатую жизнь. Но после - просит прислать свои интимные фото и скидывает свои, а в конце просто "блокирует жертву, отмечают в сети. Также среди переписки есть те, которые указывают на якобы сексуальные контакты ведущего с парнями подросткового возраста, которых он якобы приглашал к себе.

Эктор Хименес-Браво отреагировал на обвинения, подтвердив, что видео, где он флиртует на камеру, являются настоящими. По его словам, эти записи были сделаны для любимого человека, а ранее их пытались использовать для шантажа.

Я сейчас консультируюсь с юристами. Это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону. Именно в тот момент, когда началась война, и сразу я вместе с семьей сделал для поддержки Украины. И сразу началось очень много хейта из России, ботов и сообщений в директ, что все будет очень плохо для меня и для моей семьи - сказал шеф-повар.

Он вспомнил, что худшие хейтерские атаки начались после того, как он стал амбассадором полка беспилотных систем "Ахиллес". Тогда, по его словам, ему начали угрожать, даже писали, что знают его место жительства. Браво предположил, что это дело рук россиян.

У россиян очень много стратегий по дискредитации. Вся информация, которая гуляет сейчас в интернете, и видео, которое я сделал… Очень давно для любимого человека. Уже была ситуация, в которой шантажировали. Они хотели 3 тысячи долларов… Но в этом видео ничего страшного, и я сказал "нет". И они исчезли. Но сейчас, четыре года спустя, они здесь - объяснил Браво.

Шеф-повар подчеркнул, что всегда пишет сообщения на украинском, даже если сомневается в правописании - пользуется переводчиком. Также он общается на английском и испанском, но не на русском. По его словам, тексты, которые обнародовали, написаны неграмотно и не соответствуют его стилю.

Текст, который вы читали… Возможно, они максимум знают один язык. Русские. Все слышали - у меня есть акцент, но когда я пишу текст - для меня важна грамматика - заметил он.

Ведущий добавил, что является "очень занятым человеком" и не тратит время на бесконечную переписку в мессенджерах.

Это абсурд. Это фейк. Я хочу сказать – спасибо за поддержку людям. А людям, которые клевещут – я хочу сказать - увидимся в суде - подытожил он.

Ведущий "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво намекнул, что мобилизовался в ВСУ