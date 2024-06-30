По Запоріжжю росіяни тричі біли ракетами, понад 150 БПЛА атакували населенні пункти області – Федоров
Київ • УНН
армія рф завдала три ракетних удари по Запорізькому району; понад 150 БПЛА атакували населені пункти в Запорізькій області, в результаті чого загинуло 7 осіб.
Впродовж доби окупанти 13 населених пунктів Запорізької області, семеро людей загинули. Передає УНН із посиланням на пресслужбу голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
152 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також російське РСЗВ гатило у районі Мала Токмачка та Роботино.
Ворог наніс 3 ракетні удари по Запорізькому району. Вказується, що зс рф здійснили 1 авіаційний удар по Кам’янському.
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