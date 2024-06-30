По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров
Киев • УНН
армия рф нанесла три ракетных удара по Запорожскому району; более 150 БПЛА атаковали населенные пункты в Запорожской области, в результате чего погибло 7 человек.
В течение суток оккупанты 13 населенных пунктов Запорожской области, семь человек погибли. Передает УНН со ссылкой на пресслужбу председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Детали
152 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также российское РСЗО било в районе Малой Токмачки и Роботино.
Враг нанес 3 ракетных удара по Запорожскому району. Указывается, что ссс рф осуществили 1 авиационный удар по Каменскому.
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По территории Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Верхней Терсы, Новопавловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного нанесено 216 артобстрелов.
Трое детей и четверо взрослых погибли, 31 человек ранены в результате российского удара по Запорожскому району