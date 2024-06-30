По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  33436 просмотра
Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

  •  30920 просмотра
Вражеская тактическая авиация активно действует на юго-востоке Украины

Вражеская тактическая авиация активно действует на юго-востоке Украины

  •  25022 просмотра
Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

  •  47679 просмотра
Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

  •  41730 просмотра
публикации
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  171418 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  165579 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  188483 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  197088 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  211768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

  •  10728 просмотра
Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

29 июня 2024, 03:13  •  55115 просмотра
5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

5 захватывающих фильмов о Диком Западе: что посмотреть в эти выходные

28 июня 2024, 17:19  •  58433 просмотра
28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня 2024, 03:03  •  100438 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

27 июня 2024, 13:19  •  103378 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 06:22  •  1892 просмотра

Read in English

армия рф нанесла три ракетных удара по Запорожскому району; более 150 БПЛА атаковали населенные пункты в Запорожской области, в результате чего погибло 7 человек.

В течение суток оккупанты 13 населенных пунктов Запорожской области, семь человек погибли. Передает УНН со ссылкой на пресслужбу председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Детали

152 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также российское РСЗО било в районе Малой Токмачки и Роботино.

Враг нанес 3 ракетных удара по Запорожскому району. Указывается, что ссс рф осуществили 1 авиационный удар по Каменскому.

8 мирных жителей погибли, 14 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области30 июня 2024, 05:43 • 7242 просмотра

По территории Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Верхней Терсы, Новопавловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного нанесено 216 артобстрелов.

Трое детей и четверо взрослых погибли, 31 человек ранены в результате российского удара по Запорожскому району

- сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  122090 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
28 июня 2024, 11:35  •  114330 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Эксклюзив
Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
28 июня 2024, 07:30  •  123063 просмотра

Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
28 июня 2024, 07:00  •  105146 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
28 июня 2024, 05:43  •  97892 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  59230 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  100941 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  85776 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  95909 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101593 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Популярные

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

  •  41730 просмотра
Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

  •  47679 просмотра
Вражеская тактическая авиация активно действует на юго-востоке Украины

Вражеская тактическая авиация активно действует на юго-востоке Украины

  •  25022 просмотра
Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

  •  30920 просмотра
Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  33436 просмотра

Публикации

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  171418 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  165579 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  188483 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  197088 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  211768 просмотра

Война

Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

  •  75 просмотра
На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие

На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие

  •  1239 просмотра
По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

  •  2207 просмотра
Запорожская область объявила день траура после смертельной вражеской атаки в Вольнянске: погибло 7 человек, среди них 3 детей

Запорожская область объявила день траура после смертельной вражеской атаки в Вольнянске: погибло 7 человек, среди них 3 детей

  •  5753 просмотра
Ракета из Черного моря направляется в Одесскую область

Ракета из Черного моря направляется в Одесскую область

  •  6600 просмотра

политика

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

  •  41657 просмотра
Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

  •  47617 просмотра
Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

  •  30831 просмотра
Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  33383 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  72075 просмотра

Война

Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

Партизаны зафиксировали эвакуационную колонну техники, которая перевозила военнослужащих рф в Мариуполе

  •  75 просмотра
На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие

На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие

  •  1239 просмотра
По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

По Запорожью россияне трижды белили ракетами, более 150 БПЛА атаковали населенные пункты области - Федоров

  •  2207 просмотра
Запорожская область объявила день траура после смертельной вражеской атаки в Вольнянске: погибло 7 человек, среди них 3 детей

Запорожская область объявила день траура после смертельной вражеской атаки в Вольнянске: погибло 7 человек, среди них 3 детей

  •  5753 просмотра
Ракета из Черного моря направляется в Одесскую область

Ракета из Черного моря направляется в Одесскую область

  •  6600 просмотра

политика

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой

  •  41657 просмотра
Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

  •  47617 просмотра
Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США

  •  30831 просмотра
Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

  •  33383 просмотра
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью

  •  72075 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  49785 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  95367 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  115777 просмотра

Экономика

Канадская авиакомпания WestJet отменила 407 рейсов из-за забастовки: 49 000 пассажиров были задержаны

Канадская авиакомпания WestJet отменила 407 рейсов из-за забастовки: 49 000 пассажиров были задержаны

  •  12352 просмотра
Украина увеличила экспорт мороженой говядины

Украина увеличила экспорт мороженой говядины

  •  16585 просмотра
В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

В Одесской области работодателям будут предоставлять дополнительную материальную помощь за трудоустроенных переселенцев

  •  17722 просмотра
Завтра свет будут выключать в течение всех суток - "Укрэнерго"

Завтра свет будут выключать в течение всех суток - "Укрэнерго"

  •  26572 просмотра
Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период - Железняк

Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период - Железняк

  •  100411 просмотра

Киев

В столице правоохранители помогли женщине в сложной ситуации

В столице правоохранители помогли женщине в сложной ситуации

  •  14470 просмотра
В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

В Киеве просят установить на станциях метро защитные экраны - петиция

  •  29007 просмотра
Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя

29 июня 2024, 06:37  •  28714 просмотра
В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

28 июня 2024, 14:26  •  29927 просмотра
Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

28 июня 2024, 13:54  •  30130 просмотра