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По Миколаєву за добу завдали 57 ударів із РСЗВ та випустили 8 ракет - Кім

По Миколаєву за добу завдали 57 ударів із РСЗВ та випустили 8 ракет - Кім

Київ • УНН

 • 1047007 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. За добу по Миколаєву російські окупанти випустили 8 ворожих ракет, сім влучили. Загиблих немає, є двоє поранених. Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.

Цитата

«За добу на Миколаїв було здійснено 57 обстрілів із РСЗВ та випущено 8 ракет, з них – 7 влучили. Потрапили в автомийку, підприємство і двома ракетами влучили в гуманітарний штаб, де зберігалися речі для дітей та літніх людей. Жертв немає, але дві людини поранені», – повідомив Кім.

Деталі

Він також додав, що по області за час війни окупанти знищили чи зруйнували 7 700 об’єктів. Наразі внаслідок обстрілів відключені від електромережі 3500 абонентів. Окрім того, внаслідок ворожих атак 24 тисячі мирних жителів області змушені були покинути свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки нічного ракетного обстрілу міста.

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