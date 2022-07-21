По Миколаєву за добу завдали 57 ударів із РСЗВ та випустили 8 ракет - Кім

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«За добу на Миколаїв було здійснено 57 обстрілів із РСЗВ та випущено 8 ракет, з них – 7 влучили. Потрапили в автомийку, підприємство і двома ракетами влучили в гуманітарний штаб, де зберігалися речі для дітей та літніх людей. Жертв немає, але дві людини поранені», – повідомив Кім.

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Він також додав, що по області за час війни окупанти знищили чи зруйнували 7 700 об’єктів. Наразі внаслідок обстрілів відключені від електромережі 3500 абонентів. Окрім того, внаслідок ворожих атак 24 тисячі мирних жителів області змушені були покинути свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки нічного ракетного обстрілу міста.