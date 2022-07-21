Нічна атака на Миколаїв: мер показав наслідки ракетного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки нічного ракетного обстрілу міста, інформує УНН.
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"Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. Зранку комунальники зачистили територію для проїзду транспорту. На цей час відомо про одного постраждалого", - повідомив Сєнкевич.
Додамо
Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що вчора під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовано у Галіцинівській, Шевченківській, Широківській та Березнегуватській громадах. Пошкоджено житлові будинки, горіли поля з зерновими, є загиблі.
"Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 2 цивільних людей, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 280 громадян, які постраждали від атак окупантів.
Доповнення
Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет – влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення, є щонайменше один постраждалий.